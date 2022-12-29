В декабре температура воздуха в Баку девять дней была ниже нормы

В связи с синоптическими процессами, соответствующими зимнему сезону, на территории страны в декабре преобладала пасмурная, облачная, холодная погода. В отдельные дни погода была неустойчивой, местами выпадали осадки, в горных и предгорных районах выпадал

В связи с синоптическими процессами, соответствующими зимнему сезону, на территории страны в декабре преобладала пасмурная, облачная, холодная погода. В отдельные дни погода была неустойчивой, местами выпадали осадки, в горных и предгорных районах выпадал снег.

Директор гидрологического центра Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев сообщил Report, что температура в Баку и на Абшеронском полуострове по сравнению с климатической нормой два дня находилась в пределах нормы, девять дней - ниже нормы (до 4,7°) и семнадцать дней - выше нормы (до 4,4°).

Он подчеркнул, что самый холодный день за месяц в Баку и на Абшеронском полуострове был 5 декабря, минимальная температура воздуха составляла до 2° тепла: "По данным наблюдений за последние годы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована в декабре 2021 года и составила 26° тепла, минимальная температура - в 2016 году - 4,2° мороза, максимальная высота снежного покрова тогда составила 7-10 см. За последние годы снег в Баку и на Абшеронском полуострове выпал в 2015 году 31 декабря, в 2016 году - 1-2 января”.

По словам представителя службы, в отдельные дни декабря в горных районах выпадал снег, максимальная высота снежного покрова 4 декабря в Исмаиллы составила 18 см, минимальная температура воздуха была зафиксирована 5 декабря в Шахдаге - до 17° мороза: "За последние годы максимальная высота снежного покрова в 60 см в высокогорных районах Большого Кавказа была зафиксирована в декабре 2016 года. В декабре этого года в Баку и на Абшеронском полуострове преобладали умеренные южные ветры. Однако в отдельные периоды временами наблюдалось усиление северо-западных ветров. Максимальная скорость северо-западного ветра была зафиксирована 20 декабря и составила 32 м/с, высота волны тогда составила 4,7 м. Общее количество ветреных дней со скоростью более 15 м/с составило пять".