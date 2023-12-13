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В Дашкесанском, Гедабейском районах и на Шахдаге выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Дашкесанском, Гедабейском районах и на Шахдаге выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА В Дашкесанском, Гедабейском районах и на Шахдаге выпал снег.
Экология
13 декабря 2023 г. 16:48
В Дашкесанском, Гедабейском районах и на Шахдаге выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Дашкесанском, Гедабейском районах и на Шахдаге выпал снег.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, по состоянию на 16:00 в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Гедабее, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Джейранчеле, Агдаме, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Сальяне, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались осадки. В Дашкесане, Гедабее и на Шахдаге выпал снег.

В Нахчыване, Ордубаде, Дашкесане, Гейгеле, Балакене, Загатале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гусаре, Халтане, Грызе, Лерике наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 7°, в Нахчыванской АР - 8° тепла, в низменных районах до 11° тепла, в горных районах до 2° тепла, в высокогорных районах до 1 градуса мороза.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsən, Gədəbəy, Şahdağda qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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