В Дашкесане по центральной улице течет селевой поток, на некоторых дорогах движение остановлено

Нестабильные погодные условия вызвали ряд последствий в Дашкесанском районе.
По данным Западного бюро Report, сильные град и ливни за короткое время разрушили большинство подпорных стен в городе.
Также в результате природного явления были повреждены некоторые линии электропередач и связи, дорожная инфраструктура.
Кроме того, селевые воды разрушили фундаменты многих частных жилых домов, нанесли серьезный ущерб дорогам и хозяйствам в селах Човдар, Астаф, Габагтяпя, Амирвар, Баян, Чанагчы, Гушчу, Алаханчаллы и Гарагуллар.
В настоящее время по центральной улице Дашкесана течет сильный селевой поток.
В сельской местности на некоторых дорогах движение остановлено, так как большие куски горных пород и грязевые массы стекают с гор на автомагистрали.
Продолжаются работы по устранению последствий погодных условий.