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В Дашкесане по центральной улице течет селевой поток, на некоторых дорогах движение остановлено

В Дашкесане по центральной улице течет селевой поток, на некоторых дорогах движение остановлено Нестабильные погодные условия вызвали ряд последствий в Дашкесанском районе.
Экология
27 июня 2023 г. 12:50
В Дашкесане по центральной улице течет селевой поток, на некоторых дорогах движение остановлено

Нестабильные погодные условия вызвали ряд последствий в Дашкесанском районе.

По данным Западного бюро Report, сильные град и ливни за короткое время разрушили большинство подпорных стен в городе.

Также в результате природного явления были повреждены некоторые линии электропередач и связи, дорожная инфраструктура.

Кроме того, селевые воды разрушили фундаменты многих частных жилых домов, нанесли серьезный ущерб дорогам и хозяйствам в селах Човдар, Астаф, Габагтяпя, Амирвар, Баян, Чанагчы, Гушчу, Алаханчаллы и Гарагуллар.

В настоящее время по центральной улице Дашкесана течет сильный селевой поток.

В сельской местности на некоторых дорогах движение остановлено, так как большие куски горных пород и грязевые массы стекают с гор на автомагистрали.

Продолжаются работы по устранению последствий погодных условий.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə mərkəzi küçədən sel keçir, bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayanıb

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