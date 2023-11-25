В честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева проведена акция по посадке деревьев

13:26

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в бакинском поселке Мушфигабад прошла акция по посадке деревьев, организованная Министерствами экономики и экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, в нем участвовали министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, сотрудники названных министерств и волонтеры.

В рамках акции на территории в 1 га высажены около 700 эльдарских сосен и оливковых деревьев.