В честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева проведена акция по посадке деревьев

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в бакинском поселке Мушфигабад прошла акция по посадке деревьев, организованная Министерствами экономики и экологии и природных ресурсов.
Как сообщает Report, в нем участвовали министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, сотрудники названных министерств и волонтеры.
В рамках акции на территории в 1 га высажены около 700 эльдарских сосен и оливковых деревьев.