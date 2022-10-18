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В центре Баку высаживают сезонные деревья

В центре Баку высаживают сезонные деревья Несмотря на увеличение разнообразия флоры Баку в последнее время, количество аборигенных видов деревьев, адаптированных к климатическим условиям города, сокращается.
Экология
18 октября 2022 г. 16:03
В центре Баку высаживают сезонные деревья

Несмотря на увеличение разнообразия флоры Баку в последнее время, количество аборигенных видов деревьев, адаптированных к климатическим условиям города, сокращается.

Как сообщили Report в хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти города Баку, 18 октября в столичных парках “Низами”, “Ататюрк” и “Сахиль” были посажены отличающиеся особыми цветовыми оттенками лянкяранская акация и индийская сирень, а также обрезаны засохшие ветви ранее посаженных деревьев.

Работы проводятся по плану озеленения города, разработанному опытными ландшафтными специалистами с целью увеличения зеленых насаждений на территории столицы.

Отметим, что в работе по посадке новых деревьев наряду с сотрудниками хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти города Баку принимают активное участие волонтеры общественного объединения “Региональное развитие” (RİİB).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzində mövsümi ağaclar əkilir

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