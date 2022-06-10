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В центре Баку на месте демонтированной парковки высадили дерево

В центре Баку на месте демонтированной парковки высадили дерево На месте незаконной парковки в центре Баку, которая впоследствии была демонтирована, высадили дерево.
Экология
10 июня 2022 г. 10:54
В центре Баку на месте демонтированной парковки высадили дерево

На месте демонтированной незаконной парковки в центре Баку посадили дерево.

Report предоставляет кадры с территории.

На днях в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев, создании автостоянки по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе Баку, и, как следствие, сужении тротуара.

По поручению президента Ильхама Алиева было начато соответствующее расследование. Выяснилось, что незаконная парковка организована Союзом кинематографистов Азербайджана.

В связи с вырубкой деревьев руководство муниципалитета Насиминского района оштрафовано на 5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzində qanunsuz parkinqin yerində ağac əkilib - FOTO

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