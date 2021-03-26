В Ботсване продолжается гибель слонов по неизвестным причинам

Количество необъяснимых смертей слонов в Ботсване достигло с начала текущего года 39.

Количество необъяснимых смертей слонов в Ботсване достигло с начала текущего года 39.

Как передает Report, об этом сообщила BBC со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны.

"Проведенные расследования установили, что речь не идет о бактериальном или инфекционном заражении слонов, - говорится в коммюнике министерства. - Нет никаких оснований также считать, что к ним причастные браконьеры". Власти отметили, что продолжаются поиски причин, приведших к пока еще необъяснимой смерти слонов.

Во второй половине минувшего года в Ботсване в течение короткого времени в заповеднике в северной части дельты реки Окванго умерли 330 слонов. Длительное время специалисты не могли установить причину произошедшего, пока анализы тканей в ведущих лаборатория мира не показали, что гибель слонов была вызвана цианобактериями (сине-зелеными водорослями), которые находились в водных источниках. Через воду они попадали в организм животных, вызывая интоксикацию и смерть.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитает наибольшее число слонов среди всех стран Африки - 130 тыс. На всем африканском континенте сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.