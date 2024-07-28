В большинстве регионов Азербайджана прошли ливни с грозами

В большинстве регионов Азербайджана прошли ливни с грозами.

В большинстве регионов Азербайджана прошли ливни с грозами.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории Азербайджана.

Согласно информации на 16:00, в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Губе, Гусаре, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Барде, Тертере, Гёйчае, Ширване, Евлахе, Мингячевире, Имишли, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре временами шли ливни с грозами.

Северо-западный ветер в Гаджигабуле усилился до 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составила 21 м/с.

Температура воздуха в столице и на полуострове составила 26, в Нахчыванской АР - 29, в низменных районах - 28, в горных - 16 градусов тепла.