В большинстве регионов Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода

В большинстве регионов Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода.

В большинстве регионов Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что количество выпавших осадков составило в Исмаиллы - 29, в Загатале - 11, в Сарыбаше (Гах) - 10, в Астаре - 9, в Имишли - 8, в Лянкяране, Лерике, Шамахы, Габале, Шеки, Ярдымлы, Огузе, Агдаме, Гейчае, Агстафе, Мингячевире, Балакяне, Ордубаде, Дашкесане, Гобустане, Алтыагадже, Грызе, Шахдаге, Тертере, Барде, Сабирабаде, Бейлагане, Билясуваре, Джалилабаде, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули 1-7 мм, а в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Местами преобладал западный ветер, максимальная скорость которого достигала в Мингячевире - 25, в Нафталане - 20, в Горанбое - 19, в Агдаме - 16, а в Баку и на Абшеронском полуострове - до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах 30, а в горных районах - до 16 градусов тепла.

Ожидается, что нестабильная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до 18 июня.