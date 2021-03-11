В большинстве районов выпал снег, шел дождь

Опубликована фактическая погода в Азербайджане.

Опубликована фактическая погода в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

По данным на 21:00 11 марта, в Дашкесане, Гёйгеле, Габале, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Набрани, Шахдаге и Хыналыге выпал снег, а в Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Агстафе, Балакяне, Огузе, Загатале, Исмаиллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкярани, Астаре, Агсу, Шабрани, Сумгаите, Баку, Маштаге, Нефтяных Камнях, Пираллахи, о.Чилов и Бине шел дождь.

Дул северо-восточный ветер, усилившийся до 20 м/с в Нефтчале, до 18 м/с в Билясуваре и Гаджигабуле.

12 марта погода немного ухудшится, будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и снега.