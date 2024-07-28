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В большинстве районов Азербайджана дожди прекратились

В большинстве районов Азербайджана дожди прекратились К вечеру в большинстве районов Азербайджана дожди прекратились.
Экология
28 июля 2024 г. 19:27
В большинстве районов Азербайджана дожди прекратились

В большинстве районов Азербайджана к вечеру воскресенья дожди прекратились.

Об этом сообщила Report заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в Шаруре, Гядабейе, Гёйгёле, Шамкире, Огузе, Агстафе, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Хыналыге, Евлахе, Кюрдамире, Гёйчае, Лянкяране, Астаре, Джафархане, Агджабеди, Исмаиллы, Халтане местами наблюдаются ливни с грозами.

Г.Аббасова сказала, что в реках Эйричай, Тюрьянчай, Гудиялчай Большого Кавказа, Эсрикчай, Тертерчай, Баситчай, Тутгунчай Малого Кавказа, а также реках Лянкяранчай, Вилешчай, Тенгерюдчай в Лянкяран-Астаринском регионе уровень воды повысился.

"В результате интенсивных осадков по рекам Зяйамчай вТовузском районе, Демирапаранчай в Габалинском районе, Эйричай в Огузском районе, Кюрмюкчай в Гахском районе и Гянджачай сошли сели", - отметила она.

Замначальника нацслужбы добавила, что в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра, в соответствии с желтым предупреждением, достигла 20 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əksər rayonlarında yağıntılarda fasilə yaranıb

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