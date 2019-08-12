В ближайшие несколько дней синоптики обещают относительно теплую погоду - ПРОГНОЗ

В ближайшие несколько дней погода на территории республики будет относительно теплой.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем 28-33° тепла.

15 августа ожидается переменная облачность, временами погода будет пасмурной, преимущественно, без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Скорость южного ветра составит 7-12 метров в секунду, временами с усилением до 15-18 метров. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 29-31° тепла.

Во многих районах республики 14-15 августа будет, преимущественно, без осадков, однако ночью в горных местностях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.