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В ближайшие три дня в Азербайджане ожидается сильный ветер

В ближайшие три дня в Азербайджане ожидается сильный ветер В ближайшие три дня на территории Азербайджана ожидается сильный ветер.
Экология
2 января 2024 г. 13:18
В ближайшие три дня в Азербайджане ожидается сильный ветер
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В ближайшие три дня на территории Азербайджана ожидается сильный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Со второй половины дня 2 января до утра 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, во второй половине дня 3 января ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, в некоторых частях полуострова - до 20-23 м/с.

По информации, 3-4 января в районах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

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