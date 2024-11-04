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В ближайшие два дня в ряде регионов ожидаются осадки и грозы

В ближайшие два дня в ряде регионов ожидаются осадки и грозы В ближайшие два дня в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни.
Экология
4 ноября 2024 г. 15:59
В ближайшие два дня в ряде регионов ожидаются осадки и грозы

В ближайшие два дня в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что с полудня 5 ноября до полудня 6 ноября в ряде регионов ожидаются периодические осадки и грозы.

В Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском районах ожидаются ливни, град, в горных и предгорных районах возможен снег.

В некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона уровень воды может повыситься, возможны кратковременные наводнения и сели.

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Версия на азербайджанском языке Növbəti iki gündə bəzi rayonlara leysan yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

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