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В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки

В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки.
Экология
9 сентября 2022 г. 12:52
В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки

В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, после короткого перерыва вечером 9 сентября в ряде восточных районов, 10 сентября и до вечера 11 сентября в большинстве районов пройдут грозы, переменные дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах вероятны ливневые дожди, град.

Скорость западного ветра местами достигнет 18-23 м/с.

Вероятно увеличение уровня воды в реках, на некоторых горных реках пройдут сели и наводнения.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın iki gündə bəzi rayonlarda yağış yağacaq

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