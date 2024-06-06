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В ближайшие два дня в районах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

В ближайшие два дня в районах Азербайджана ожидаются ливни и грозы 7 июня со второй половины дня и до вечера 9 июня в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки и грозы.
Экология
6 июня 2024 г. 13:09
В ближайшие два дня в районах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

7 июня со второй половины дня и до вечера 9 июня в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки и грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Восточный Зангезур, Карабах, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Нахчыван) осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Növbəti iki gündə rayonlara leysan yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

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