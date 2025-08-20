В ближайшие два дня в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

17:03 В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый и оранжевый уровень погодной опасности =в связи с ветреной погодой, ожидаемой 21-22 августа.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гедабеке, Хачмазе, Шабране, Гусаре, Хызы, Сиязане, Гобустане, Нефтчале, Джалилабаде, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде ожидается северо-западный ветер со скоростью 20.8-28.4 м/сек.

В Нахчыванской АР, Губе, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Гаджигабуле, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Агджабеди, Зардабе, Имишли, Уджаре, Агдаше, Кюрдамире, Гёйчае, Балакяне, Огузе, Бейлагане, Шеки, Гахе, Загатале, Ширване, Шамахе, Самухе, Исмаиллы, Габале, Агсу, Гёйгёле, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы ожидается прерывистый северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/сек.