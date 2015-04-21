​В ближайшие два дня в Азербайджане ожидается сильный северный ветер

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 апреля. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к вечеру возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 12-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Ночью столбики термометров покажут 6-11, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов выше нуля.

Что же касается медицинского метеорологического прогноза, ожидающийся 22 и 23 апреля на Абшеронском полуострове северный ветер может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.