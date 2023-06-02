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В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Кура

В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Кура В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Кура.
Экология
2 июня 2023 г. 10:04
В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Кура

В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Кура.

Как передает Report, об этом сообщил директор гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.

По его словам, по состоянию на 09.00 сегодня в результате ночных дождей в некоторых реках наблюдалось увеличение водности.

В Вилешчае, протекающем по территории Масаллинского района, уровень воды поднялся на 3 см, в Заямчае, протекающем по территории Товузского района, - на 2 см, а в Гянджачае, протекающем по территории Гейгельского района, - на 2 см. В результате резкого повышения уровня воды в реках Туръянчай и Гёйчай уровень воды в Гарасучае, протекающем по территории Зардабского района, поднялся на 35 см. В результате в пункте Зардаб реки Кура также наблюдалось повышение уровня воды на 71 см. В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в нижнем течении реки Кура.

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Версия на азербайджанском языке Kür çayında suyun səviyyəsi artıb

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