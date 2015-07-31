В ближайшие 5 дней в Баку ожидается аномальная жара

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) предупредил население в связи с ожидаемой жарой.

Как сообщили Report в министерстве, до 5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномальная жара, которая будет для большинства людей, в особенности метеочувствительных, неблагоприятной.

"По этой причине продолжительное пребывание на свежем воздухе не рекомендуется", - заявили в Национальном департаменте гидрометеорологии.