В Билясуваре задержали ловца соколов

В отношении "черного охотника" составлен протокол, он оштрафован на 2 000 манатов

На основании информации, поступившей в Государственную службу экологической безопасности Азербайджана в связи с ловлей и продажей за рубеж соколов на административной территории Билясуварского района, были проведены контрольные мероприятия.

Как передает Report, начальник службы Хикмет Ализаде сообщил, что в ходе контрольных мероприятий в местечке Азы Билясуварского района был задержан охотящийся на соколов житель села Аранлы Ягуб Ибаев.

Во время обыска в управляемом правонарушителем автомобиле марки "Нива" с государственным регистрационным знаком 90-UM-312 были обнаружены и изъяты используемые в охоте на соколов два диких голубя с кустарно изготовленными силками на спинах, 5 ловушек и клетки для содержания соколов.

Х.Ализаде отметил, что по факту в отношении Ягуба Ибаева был составлен протокол, он оштрафован на 2 000 манатов.