В Билясуваре оштрафовали браконьеров

В Билясуварском районе на территории охотничьего угодья Махмудчала задержаны охотники-браконьеры.

В Билясуварском районе на территории охотничьего угодья Махмудчала задержаны охотники-браконьеры.

Об этом Report сообщил представитель Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Бахруз Мухаммедов.

По его словам, в ходе разбирательства было установлено, что браконьеры - жители Билясуварского района Парвиз Абдуллаев, Самир и Халид Азимовы.

"По факту в отношении нарушителей закона приняты меры в соответствии с законодательством. Также в ходе мероприятий по предотвращению незаконной ловли рыб, из Шамкирского водохранилища, реки Кура и канала Верхний Карабах изъята синтетическая сеть общей протяженностью 640 метров", - отметил Б.Мухаммедов.