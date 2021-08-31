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В Билясуваре оштрафовали браконьеров

В Билясуваре оштрафовали браконьеров В Билясуварском районе на территории охотничьего угодья Махмудчала задержаны охотники-браконьеры.
Экология
31 августа 2021 г. 10:21
В Билясуваре оштрафовали браконьеров

В Билясуварском районе на территории охотничьего угодья Махмудчала задержаны охотники-браконьеры.

Об этом Report сообщил представитель Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Бахруз Мухаммедов.

По его словам, в ходе разбирательства было установлено, что браконьеры - жители Билясуварского района Парвиз Абдуллаев, Самир и Халид Азимовы.

"По факту в отношении нарушителей закона приняты меры в соответствии с законодательством. Также в ходе мероприятий по предотвращению незаконной ловли рыб, из Шамкирского водохранилища, реки Кура и канала Верхний Карабах изъята синтетическая сеть общей протяженностью 640 метров", - отметил Б.Мухаммедов.

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