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В Балакене принимаются превентивные меры для защиты от селей

В Балакене принимаются превентивные меры для защиты от селей Балакенское эксплуатационное управление при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана реализует превентивные мероприятия для защиты от селевых потоков.
Экология
11 июля 2024 г. 03:13
В Балакене принимаются превентивные меры для защиты от селей

Балакенское эксплуатационное управление при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана реализует превентивные мероприятия для защиты от селевых потоков.

Как сообщает местное бюро Report, меры борьбы с селями осуществляются на Мазымчае, Катехчае, Балакенчае, Дяличае, Химбулчае, Интерчае и других горных реках.

Представитель Управления Илькин Асланов в беседе с корреспондентом Report сообщил, что на фоне сезонных явлений реки выходят из берегов и наносят ущерб окрестным селам и сельскохозяйственным полям.

"В целях защиты от опасностей, вызванных селями, управление принимает меры по регулированию русла и проводит берегоукрепительные работы. За 6 месяцев 2024 года на различных реках проведены земляные работы объемом 157 тыс. м³", - добавил он.

Отметим, что Балакенское эксплуатационное управление также продолжает работу по усовершенствованию оросительных систем. В частности с применением тяжелой техники создаются линии, откуда вода из рек поступает в каналы. Они, в свою очередь, очищаются от ила для предотвращения потери воды.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə selə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir

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