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В Баку завтра воздух прогреется до 5 градусов тепла, в регионах ожидается снег и гололед

В Баку завтра воздух прогреется до 5 градусов тепла, в регионах ожидается снег и гололед В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник воздух прогреется до 5 градусов тепла, в горных районах ожидается снег и гололед.
Экология
9 февраля 2025 г. 12:33
В Баку завтра воздух прогреется до 5 градусов тепла, в регионах ожидается снег и гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник воздух прогреется до 5 градусов тепла, в горных районах ожидается снег и гололед.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 10 февраля Национальной службы гидрометеорологии.

Так, в столице и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков. Однако, ночью в пригородах Баку возможны осадки, мокрый снег, прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +1°, днем 2-5° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 771 мм рт.ст., относительная влажность — 65-75%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, снег. Местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 7-12°, в высокогорье 14-19°, днем 3-6° мороза. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах ожидается гололедица.

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Версия на азербайджанском языке Sabah qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

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