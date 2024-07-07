В Баку завтра воздух прогреется до 37 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 июля температура воздуха повысится до 37 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 июля температура воздуха повысится до 37 градусов тепла.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове местами возможны кратковременные дожди, пройдут грозы, ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 756 мм рт.ст, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем - 35-40%.

В ряде регионов Азербайджана прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в частности в горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, выпадет град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем ​​18-23° тепла.