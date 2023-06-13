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В Баку завтра воздух прогреется до 36 градусов тепла

В Баку завтра воздух прогреется до 36 градусов тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, временами пасмурно.
Экология
13 июня 2023 г. 12:27
В Баку завтра воздух прогреется до 36 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ведомстве отметили, что местами на полуострове возможны дожди. Юго-восточный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем ​​31-36° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 755 мм ртутного столба, относительная влажность прогнозируется ночью на уровне 70-80%, днем - 50-60%.

В регионах Азербайджана, преимущественно утром, ожидаются дожди. Местами возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем ​​30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем ​​15-20° тепла.

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