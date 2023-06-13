В Баку завтра воздух прогреется до 36 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, временами пасмурно.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В ведомстве отметили, что местами на полуострове возможны дожди. Юго-восточный ветер вечером сменится на северо-западный.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 755 мм ртутного столба, относительная влажность прогнозируется ночью на уровне 70-80%, днем - 50-60%.
В регионах Азербайджана, преимущественно утром, ожидаются дожди. Местами возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.