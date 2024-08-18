В Баку завтра воздух прогреется до 35 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра воздух прогреется до 35 градусов тепла.

Как сообщает Report , об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что 19 августа в столице и на полуострове ожидается погода без осадков и юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 30-35° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 до 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 45-55, днем — 65-75%.

В регионах Азербайджана в целом также ожидается погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — ​​30-35° тепла, в горах ночью 11-16, днем — ​​17-22° тепла.