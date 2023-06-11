В Баку завтра воздух прогреется до 33 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 июня ожидается погода без осадков, прогнозируется северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 июня ожидается погода без осадков, прогнозируется северный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ведомстве отметили, что температура воздуха ночью составит 17-22°, днем ​​28-33° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 755 мм ртутного столба, относительная влажность прогнозируется на уровне 55-65%.

В регионах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы и град. В некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем ​​30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем ​​15-20° тепла.