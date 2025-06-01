В Баку завтра воздух прогреется до 32 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра температура воздуха повысится до 32 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра температура воздуха повысится до 32 градусов тепла.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове 2 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 50-60, днем 35-45%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидается дожди с грозами, местами возможны локальные ливни и град. Ночью и утром кое-где в горных районах ожидается слабый туман, умеренный западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.