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В Баку завтра воздух прогреется до 23 градусов тепла, в регионах ожидаются дожди

В Баку завтра воздух прогреется до 23 градусов тепла, в регионах ожидаются дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 октября 2023 г. 12:46
В Баку завтра воздух прогреется до 23 градусов тепла, в регионах ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, ночью и вечером в некоторых местах прогнозируются кратковременные осадки, утром кое-где будет туман, ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако днем местами пройдут дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем ​​19-24° тепла, в горах ночью 3-8°, днем ​​11-16° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda duman olacaq, yağış yağacaq

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