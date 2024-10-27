В Баку завтра воздух прогреется до 18 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра температура воздуха составит до 18 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра температура воздуха составит до 18 градусов тепла.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии на 28 октября.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь, прогнозируется юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 767 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможна изморось. Временами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от -2° до +3°.