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В Баку завтра воздух прогреется до 10 градусов тепла

В Баку завтра воздух прогреется до 10 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха завтра повысится до 10 градусов тепла.
Экология
12 января 2025 г. 13:21
В Баку завтра воздух прогреется до 10 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха завтра повысится до 10 градусов тепла.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 13 января в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 4-7°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 767 мм рт. ст., относительная влажность будет 75-85%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, в некоторых местах временами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от -2° +3°, днем 10-14° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 4-9° тепла.

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