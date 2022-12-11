О нас

В Баку завтра ожидаются осадки

В Баку завтра ожидаются осадки В Баку и на Абшеронском полуострове 12 декабря с перерывами ожидаются дожди, будет преобладать северо-восточный ветер.
Экология
11 декабря 2022 г. 12:18
В Баку завтра ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 декабря с перерывами ожидаются дожди, будет преобладать северо-восточный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 4-6, днем ​​7-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем ​​8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет с 768 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков. Однако, в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​7-11 градусов тепла, ночью 5-10, днем ​​0-4 градуса мороза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 12
Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi