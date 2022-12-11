В Баку завтра ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 декабря с перерывами ожидаются дожди, будет преобладать северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 декабря с перерывами ожидаются дожди, будет преобладать северо-восточный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 4-6, днем ​​7-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем ​​8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет с 768 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков. Однако, в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​7-11 градусов тепла, ночью 5-10, днем ​​0-4 градуса мороза.