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В Баку завтра ожидаются ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег

В Баку завтра ожидаются ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег В Баку в понедельник местами пройдут ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег.
Экология
4 мая 2025 г. 12:31
В Баку завтра ожидаются ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег

В Баку в понедельник местами пройдут ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 5 мая Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром пройдут осадки, местами ожидаются кратковременные ливни с грозами, прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем — 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами пройдут осадки, кое-где возможны кратковременные ливни, град, в некоторых горных районах возможен мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман, умеренный восточный будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2-7°, днем 7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda leysan olacaq, rayonlara sulu qar yağacaq və dolu düşəcək

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