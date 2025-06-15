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В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет мокрый снег

В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет мокрый снег В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник пройдут дожди и грозы.
Экология
15 июня 2025 г. 12:51
В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник пройдут дожди и грозы.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 16 июня Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня пройдут локальные дожди. В некоторых местах возможны кратковременные ливни и грозы, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 23-26° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, кое-где возможны интенсивные ливни и град, в высокогорье выпадет мокрый снег.

Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 6-10°, днем 10-15° тепла.

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