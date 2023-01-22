В Баку завтра ожидается туман, в регионах прогнозируются снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами прогнозируется слабый туман, ожидается северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами прогнозируется слабый туман, ожидается северо-восточный ветер.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове и столице ночью составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст, относительная влажность прогнозируется на уровне 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, однако ночью и утром местами пройдут осадки, в горных районах возможен снегопад. Кое-где ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем ​​0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.