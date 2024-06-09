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В Баку завтра ожидается погода без осадков

В Баку завтра ожидается погода без осадков В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июня ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, прогнозируется погода без осадков.
Экология
9 июня 2024 г. 12:19
В Баку завтра ожидается погода без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июня ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, прогнозируется погода без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Утром в пригородах столицы возможны кратковременные осадки, ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24, днем ​​- 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью установится на отметке 70-75, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в частности, в горных и предгорных районах интенсивного характера, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром местами прогнозируется туман, восточный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем ​​31-36 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем - ​​15-20 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir

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