В Баку завтра ожидается переменная облачность

22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами возможен моросящий дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем ​​- 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, временами будет туман, подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем ​​15-20° тепла, в горах ночью - 0-4° тепла (в высокогорьях - 4° мороза), днем ​​5-10° тепла.