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В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода

В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода В Баку и на Абшеронском полуострове 9 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами прогнозируются дожди.
Экология
8 декабря 2024 г. 12:12
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами прогнозируются дожди.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

В ведомстве отметили, что в столице и на полуострове юго-восточный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 7-9, днем — 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, в горах ожидается снегопад. Днем осадки в большинстве районов постепенно прекратятся, местами кое-где будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем — 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от -3° до +2°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir yağış yağacaq

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