В Баку завтра ожидается дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове первого мая ожидается дождливая погода, ночью пройдут грозу.

В Баку и на Абшеронском полуострове первого мая ожидается дождливая погода, ночью пройдут грозу.

Как передает Report , об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, осадки прекратятся к утру, днем в целом будет погода без осадков, прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем ​​15-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. В некоторых местах будет туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем ​​18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-6, днем ​​6-9 градусов тепла.