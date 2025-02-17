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В Баку завтра ожидается дождь

В Баку завтра ожидается дождь 12:07
Экология
17 февраля 2025 г. 12:22
В Баку завтра ожидается дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых местах ожидается изморось, а к вечеру возможен временами дождь. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 5​-7° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны переменные осадки, а в горных районах вероятен снег. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем ​​- 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək güclənəcək

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