    В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревья

    Экология
    • 25 октября, 2025
    • 11:05
    В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревья

    В некоторых районах Баку наблюдается массовое поражение деревьев, в частности тутовых, гусеницами.

    Об этом сообщили Report в Хозяйственном объединении по озеленению Баку.

    По данным ведомства, гусеницы заползают не только на деревья, но и во дворы, жилые дома и вдоль дорог. После осмотра территорий специалистами установлено, что это личинки американской белой бабочки - вредителя, поражающего более 120 видов растений.

    "Эта бабочка наносит вред различным видам тутовых деревьев, а также сливе, яблоне, грушe, абрикосу, персику, айве, сирени, тополю и другим растениям. Исследования на Абшероне показали, что вредитель питается листьями не менее чем 30 видов растений. Однако для здоровья человека эти насекомые не представляют опасности", - отметили в Управлении.

    Так как американская белая бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, проводятся полные мероприятия по уничтожению очагов заражения.

    Разработан специальный план борьбы, ежедневно проводится мониторинг, а на зараженных участках ведется обработка специальными препаратами, добавили в объединении.

    Bakının bəzi hissələrində tut ağaclarını qurd basıb

