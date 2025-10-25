В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревья

В некоторых районах Баку наблюдается массовое поражение деревьев, в частности тутовых, гусеницами.

Об этом сообщили Report в Хозяйственном объединении по озеленению Баку.

По данным ведомства, гусеницы заползают не только на деревья, но и во дворы, жилые дома и вдоль дорог. После осмотра территорий специалистами установлено, что это личинки американской белой бабочки - вредителя, поражающего более 120 видов растений.

"Эта бабочка наносит вред различным видам тутовых деревьев, а также сливе, яблоне, грушe, абрикосу, персику, айве, сирени, тополю и другим растениям. Исследования на Абшероне показали, что вредитель питается листьями не менее чем 30 видов растений. Однако для здоровья человека эти насекомые не представляют опасности", - отметили в Управлении.

Так как американская белая бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, проводятся полные мероприятия по уничтожению очагов заражения.

Разработан специальный план борьбы, ежедневно проводится мониторинг, а на зараженных участках ведется обработка специальными препаратами, добавили в объединении.