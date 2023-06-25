В Баку выявлены транспортные средства, незаконно перевозящие песок

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили транспортные средства, перевозящие ночью грунт, песок и смешанные породы по территории Сабунчинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку.

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили транспортные средства, перевозящие ночью грунт, песок и смешанные породы по территории Сабунчинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По фактам составлены акты, в Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел подано обращение для установления личностей владельцев транспортных средств.

Будут приняты меры по привлечению правонарушителей к административной ответственности.