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В Баку выявлены транспортные средства, незаконно перевозящие песок

В Баку выявлены транспортные средства, незаконно перевозящие песок Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили транспортные средства, перевозящие ночью грунт, песок и смешанные породы по территории Сабунчинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку.
Экология
25 июня 2023 г. 10:05
В Баку выявлены транспортные средства, незаконно перевозящие песок

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили транспортные средства, перевозящие ночью грунт, песок и смешанные породы по территории Сабунчинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По фактам составлены акты, в Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел подано обращение для установления личностей владельцев транспортных средств.

Будут приняты меры по привлечению правонарушителей к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda gecə qanunsuz torpaq, qum və qarışıq süxur daşıyan avtomobillər müəyyən olunub

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