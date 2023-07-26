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В Баку выявлен факт незаконного вывоза грунта

В Баку выявлен факт незаконного вывоза грунта В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, был установлен факт незаконного вывоза грунта с территории Гарадагского района Баку.
Экология
26 июля 2023 г. 12:45
В Баку выявлен факт незаконного вывоза грунта

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, был установлен факт незаконного вывоза грунта с территории Гарадагского района Баку.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

По словам сотрудника службы Гафара Агаева, в ходе расследования было установлено, что грунт вывозился из поселка Мушфигабад в ночные часы на автомобилях "Камаз" с номерными знаками 56-BX-332, 56-BE-161, 56-BD-089, 56-BD-562, 56-BX-717.

Он отметил, что по факту был составлен акт и направлено обращение в МВД для установления личности водителей.

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