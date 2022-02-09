В Баку вырубили деревья, виновных ищут

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед домом № 5 по улице Гасана Меджидова Ясамальского района, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед домом № 5 по улице Гасана Меджидова Ясамальского района, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в настоящее время продолжается расследование с целью выявления виновных и принятия против них соответствующих мер.

Он отметил, что было сделано обращение в Объединение хозяйств по озеленению города Баку с целью посадки новых деревьев вместо срубленных.