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В Баку вырубили деревья, виновных ищут

В Баку вырубили деревья, виновных ищут Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед домом № 5 по улице Гасана Меджидова Ясамальского района, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.
Экология
9 февраля 2022 г. 14:21
В Баку вырубили деревья, виновных ищут

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед домом № 5 по улице Гасана Меджидова Ясамальского района, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в настоящее время продолжается расследование с целью выявления виновных и принятия против них соответствующих мер.

Он отметил, что было сделано обращение в Объединение хозяйств по озеленению города Баку с целью посадки новых деревьев вместо срубленных.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ağaclar kəsilib, araşdırmalar aparılır

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