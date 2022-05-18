В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий

На улице Исмаил-бек Гутгашинлы (бывшая ул. Гамида Султанова) в Ясамальском районе Баку, рядом с детской неврологической больницей, были спилены несколько деревьев

На улице Исмаил-бек Гутгашинлы (бывшая ул. Гамида Султанова) в Ясамальском районе Баку, рядом с детской неврологической больницей, были спилены несколько деревьев.

Об этом Report сообщили местные жители.

По словам жителей, предоставивших в качестве доказательства видео и фотографии, строительная компания начала вырубку деревьев по указанному адресу, их целью является строительство на этом месте новых жилых домов.

В строительной компании ООО "Этибар Иншаат-К" заявили, что деревья не вырубались. Директор компании Айдын Исмайлов сказал Report, что на пересечении улиц Исмаил-бек Гутгашинлы, Гызыл Шярк и Таги Шахбази в Ясамальском районе началась пересадка деревьев в рамках проекта по строительству новых жилых домов на месте старых.

По словам Исмайлова, вывезенные с этой территории деревья будут посажены в поселке Рамана.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова в ответ на запрос Report сообщила, что уже начало расследование инцидента.