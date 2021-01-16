В Баку выпадет снег, дороги заледенеют

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-10 градусов

Начиная с вечера 19 января до полудня 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменчивые погодные условия, временами осадки, ожидается мокрый снег, снег.

Как передает Report, по предупреждению Национальной гидрометеорологической службы, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-10 градусов. Ожидается метель, ночью 21-22 января дороги заледенеют.

В районах Азербайджана 18 января начиная с западных районов погодные условия изменятся, временами осадки, местами выпадет снег, в отдельных местах интенсивный.

Западный ветер усилится временами до 15-18 м/с, в отдельных местах до 23-28 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-10 градусов. Ожидается метель, гололед.