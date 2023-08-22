В Баку воздух прогреется до 36 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом прогнозируются погода без осадков и умеренный юго-восточный ветер.
Об этом
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 45-55%.
В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако, в ряде горных районов днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.