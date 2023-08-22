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В Баку воздух прогреется до 36 градусов

В Баку воздух прогреется до 36 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 22 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом прогнозируются погода без осадков и умеренный юго-восточный ветер.
Экология
22 августа 2023 г. 07:26
В Баку воздух прогреется до 36 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом прогнозируются погода без осадков и умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​31-36° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако, в ряде горных районов днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​32-37° тепла, в горах ночью 10-15°, днем ​​20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda 36, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

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