В Баку воздух прогреется до 34 градусов, в Нахчыване установится 36-градусная жара

На территории Азербайджана 2-4 июля ожидаются стабильные погодные условия, осадки не прогнозируются, будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха в Баку составит 29-34 градуса, в Нахчыванской АР - 31-36градусов, в горных районах температур

На территории Азербайджана 2-4 июля ожидаются стабильные погодные условия, осадки не прогнозируются, будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха в Баку составит 29-34 градуса, в Нахчыванской АР - 31-36градусов, в горных районах температурный режим установится в пределах 17-22 градусов.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Там отметили, что согласно информации на 2 июля 10:00, дождливая погода на территории республики продолжалась до вечера первого июля, ночью и утром второго числа наблюдалась погода без осадков.

Количество выпавших осадков в Гобустане составило до 10 мм, в Астаре до 8 мм, в Грызе, Лерике, Агдаме, Сабирабаде, Джафархане, Шамахы, Огузе, Габале, Исмаиллы, Губе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Нефтчале, Лянкяране до 6 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В Национальной службе также отметили, что 1 июля температура воздуха в Баку была на два градуса ниже климатической нормы.