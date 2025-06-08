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В Баку воздух прогреется до 33 градусов, в ряде регионов выпадет град

В Баку воздух прогреется до 33 градусов, в ряде регионов выпадет град В Баку и на Абшеронском полуострове завтра воздух прогреется до 33 градусов тепла, в ряде регионов страны ожидаются ливни и град.
Экология
8 июня 2025 г. 12:24
В Баку воздух прогреется до 33 градусов, в ряде регионов выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра воздух прогреется до 33 градусов тепла, в ряде регионов страны ожидаются ливни и град.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 9 июня в столице и на полуострове ожидается в основном погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 761 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45%.

В большинстве регионов Азербайджана завтра ожидается погода без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди с грозами, в отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром кое-где в горных районах будет слабый туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

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